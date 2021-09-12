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القوة الجوية يهزم الزوراء ويتوج بطلاً لدوري الأشبال (صور)

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-12 | 18:05

القوة الجوية يهزم الزوراء ويتوج بطلاً لدوري الأشبال (صور)

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توج أشبال نادي القوة الجوية، اليوم الاحد، بلقب الدوري العراقي للأشبال للموسم (٢٠٢٠-٢٠٢١)، وذلك بعد تغلبه على الزوراء بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وجرت المباراة في ملعب التاجي، بحضور رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي، وأعضاء اللجنة وممثلي الناديين.

وبفوز أشبال القوة الجوية فقد حصل على لقب الدوري، وفريق أشبال الزوراء جاء في المركز الثاني.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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