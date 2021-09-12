إيران تعلن عن إجراء جديد يخص زوار أربعينية الإمام الحسين

وأوضح "روح الله لطيفي" في حديث نقلته وكالة "فارس" إنه "وبناء على قرار الحكومة العراقية فان نقل الزوار من ايران سيتم جوا مهيبا بالزوار بعدم التوجه للمنافذ البرية".

وشدد المتحدث على أنه "وعلى ضوء القرارات المتخذة في المحافظات الحدودية مع العراق سيتم ارجاع الزوار ولايسمح لهم بالعبور".