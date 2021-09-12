انت الان تتابع خبر هجمات اربيل وملف الانتخابات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي ورئيسي يتفقان على إلغاء التأشيرة بين البلدين،، وشمخاني يطالب بدحر الزمر الارهابية في العراق فورا.
= الحزب الديمقراطي يتهم فصائل مسلحة باستهداف مطار اربيل،، والتحالف الدولي يعد الهجوم تقويضا لسلطة القانون.
= ابادة جميع منفذي الهجوم على مفرزة الشرطة الاتحادية في كركوك،، وحادث سير يودي بحياة ضابط رفيع بوزارة الدفاع.
= المفوضية تتوعد المعتدين على دعايات المرشحين باجراءات رادعة،، وتكشف عن عدد الناخبين غير المحدثين لبياناتهم.
= ابادة جميع منفذي الهجوم على مفرزة الشرطة الاتحادية في كركوك،، وحادث سير يودي بحياة ضابط رفيع بوزارة الدفاع.
= المفوضية تتوعد المعتدين على دعايات المرشحين باجراءات رادعة،، وتكشف عن عدد الناخبين غير المحدثين لبياناتهم.