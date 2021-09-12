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هجمات اربيل وملف الانتخابات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي ورئيسي يتفقان على إلغاء التأشيرة بين البلدين،، وشمخاني يطالب بدحر الزمر الارهابية في العراق فورا.
= الحزب الديمقراطي يتهم فصائل مسلحة باستهداف مطار اربيل،، والتحالف الدولي يعد الهجوم تقويضا لسلطة القانون.

= ابادة جميع منفذي الهجوم على مفرزة الشرطة الاتحادية في كركوك،، وحادث سير يودي بحياة ضابط رفيع بوزارة الدفاع.


= المفوضية تتوعد المعتدين على دعايات المرشحين باجراءات رادعة،، وتكشف عن عدد الناخبين غير المحدثين لبياناتهم.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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