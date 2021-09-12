انت الان تتابع خبر تزامنا مع زيارته الى ايران.. برلماني يوجه دعوة للكاظمي بشأن ملف مهم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي، اليوم الاحد، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي ان يضع ملف المياه و حصص العراق المائية ضمن اولويات زيارته الى إيران.

