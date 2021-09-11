الكشف عن تفاصيل مذكرة تفاهم مع تركيا تخص دجلة والفرات

بغداد - ياسين صفوان - كشفت وزارة الموارد المائية، السبت، عن تفاصيل مذكرة تفاهم مع تركيا تخص مياه دجلة والفرات.

ونقل بيان للوزارة عن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني قوله، إن زيارته "الأخيرة الى تركيا أثمرت على مصادقة الرئيس التركي على مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين والتي نجحت حكومة الكاظمي بتفعيلها والتي تتضمن التزام الجارة تركيا بأطلاق مياه عادلة ومنصفة للعراق الى نهري دجلة والفرات".

وقدم الحمداني "شكره للمبعوث الخاص للرئيس التركي لشؤون المياه فيصل اوروغلو للاستجابة السريعة لطلب العراق بتفعيل مذكرة التفاهم بين البلدين".