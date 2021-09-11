رونالدو يقود الشياطين الحمر لسحق نيوكاسل

وسجل رباعية اليونايتد رونالدو (45- 62) وبرونو فيرنانديز (80) وجيسي لينجارد (90)، بينما سجل هدف نيوكاسل الوحيد خافيير مانكييو (56).

وبتلك النتيجة رفع اليونايتد رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة وحيدة في المركز الـ19.

