انت الان تتابع خبر رونالدو يقود الشياطين الحمر لسحق نيوكاسل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-11 | 17:57
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استعرض مانشستر يونايتد في المشاركة الأولى لنجمه كريستيانو رونالدو، بالتغلب على ضيفه نيوكاسل بنتيجة (4-1)، في المباراة التي احتضنها ملعب أولد ترافورد اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل رباعية اليونايتد رونالدو (45- 62) وبرونو فيرنانديز (80) وجيسي لينجارد (90)، بينما سجل هدف نيوكاسل الوحيد خافيير مانكييو (56).
وبتلك النتيجة رفع اليونايتد رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة وحيدة في المركز الـ19.
وبتلك النتيجة رفع اليونايتد رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند نقطة وحيدة في المركز الـ19.
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