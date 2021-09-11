إحصاء جديد لضحايا كورونا حول العالم

بغداد - ياسين صفوان - ارتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 223 مليونا و851 ألفا و538 حالة، وفقا لأحدث إحصاءات من جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.



وجاء في بيانات الجامعة التي تلخص بيانات من السلطات الفيدرالية الأمريكية وكذلك وسائل الإعلام ومصادر مفتوحة أخرى، وفق ما نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 4 ملايين و616 ألفا و874 حالة.