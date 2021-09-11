انت الان تتابع خبر الانتخابات وخروقات الأمن في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يؤكد توفير كل احتياجات اجراء الاقتراع ،، ويحذر من استخدام موارد الدولة في دعايات المرشحين.
= الامم المتحدة تحث على الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي،، والمفوضية تستبعد حصول حالات تلاعب وتزوير.
= داعش يشن هجوما على قرية خطاب جنوب الموصل.. والحصيلة.. استشهاد ضابط شرطة وثلاثة مقاتلين في الحشد ومدنيين.
= غداً .. رئيس الحكومة في طهران لمناقشة ملفات ثنائية وإقليمية.. والسيادة تتصدر المباحثات.
= داعش يشن هجوما على قرية خطاب جنوب الموصل.. والحصيلة.. استشهاد ضابط شرطة وثلاثة مقاتلين في الحشد ومدنيين.