الانتخابات وخروقات الأمن في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يؤكد توفير كل احتياجات اجراء الاقتراع ،، ويحذر من استخدام موارد الدولة في دعايات المرشحين.