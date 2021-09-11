اخبار العالم / اخبار العراق

الانتخابات وخروقات الأمن في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الانتخابات وخروقات الأمن في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = الكاظمي يؤكد توفير كل احتياجات اجراء الاقتراع ،، ويحذر من استخدام موارد الدولة في دعايات المرشحين.
= الامم المتحدة تحث على الالتزام بميثاق الشرف الانتخابي،، والمفوضية تستبعد حصول حالات تلاعب وتزوير.

= غداً .. رئيس الحكومة في طهران لمناقشة ملفات ثنائية وإقليمية.. والسيادة تتصدر المباحثات.

= داعش يشن هجوما على قرية خطاب جنوب الموصل.. والحصيلة.. استشهاد ضابط شرطة وثلاثة مقاتلين في الحشد ومدنيين.

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا