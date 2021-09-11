انت الان تتابع خبر اختبار الأجسام المضادة بعد لقاح كورونا.. ما فائدته؟ والان مع التفاصيل

على الرغم من أن اللقاحات قد تم اختبارها سريريًا وثبت أنها تقلل من انتقال المرض وشدته، إلا أن الدفاع المناعي الناتج عن اللقاحات يمكن أن يبدأ في التلاشي، ويجعل الشخص عرضة للمخاطر مرة أخرى. وقد أدى ذلك إلى زيادة اختبارات الأجسام المضادة ، حيث اختار العديد ممن تم تطعيمهم بالكامل إجراء الاختبارات للتأكد من مخاطرهم. لكن متى يجب على المرء أن يذهب لذلك؟ إذا كان الأمرتحدد اختبارات الأجسام المضادة أو اختبارات الأمصال بروتينات IgG و IgM التي أنشأها الجهاز المناعي. بطريقة ما ، تحدد أيضًا مستوى المناعة الوقائية التي قد يتمتع بها الفرد ، وبالتالي ، فهي وسيلة يتحقق من خلالها الكثير من مدى حمايتهم ، ومعرفة ما إذا كان اللقاح يؤدي وظيفته بشكل جيد بالفعل.

ما مدى سرعة انخفاض الأجسام المضادة بعد التطعيم ضد كوفيد؟

في حين أن اللقاحات ليست علاجًا كاملاً في حد ذاتها ، إلا أنها تعمل بشكل جيد للغاية لتقليل احتمالات الإصابة وشدة المرض وانتقاله لفترة طويلة - طالما استمرت الحماية المناعية. مع كل الفوائد المقدمة، فإن اللقاحات التي لدينا لا تحمينا حقًا مدى الحياة.

وفقًا للعديد من النتائج والأدلة السريرية المتاحة ، فإن المناعة المولدة للقاح ، والتي تختلف اختلافًا جوهريًا عن المناعة الطبيعية ، يمكن أن تبدأ في الانخفاض 90-120 يومًا بعد التطعيم الكامل ، مما يعني أن الشخص الذي طور مناعة قصوى يبدأ في تسجيل تضاؤل عدد الأجسام المضادة بعد شهور من التطعيم . يمكن أيضًا أن يتفاقم الانخفاض مع متغيرات مثل متحور دلتا ، والتي يمكن أن تتفوق بسهولة على الأجسام المضادة وتجعلها غير فعالة. في حين أن الانخفاض قد لا يكون مهمًا في البداية ، إلا أنه يمكن أن يتلاشى بثبات في الأسابيع التالية ويسبب القلق.

يمكن أن يكون ضعف المناعة مشكلة في بعض اللقاحات أكثر من غيرها. كما هو واضح ، فإن بعض اللقاحات أكثر قدرة على إنتاج استجابة أضداد أعلى وأقوى ودائمًا من غيرها ، لذلك ، يمكن ملاحظة الانخفاض في المناعة بشكل أكبر مع بعض اللقاحات.

من هو المعرض للخطر؟ من الذي يجب عليه إجراء الاختبارات؟

في حين أن هناك مؤشرات قوية على الموجة الثالثة القادمة ، فإن إجراء اختبار الأجسام المضادة في الوقت الحالي ، خاصة أسابيع (أو أشهر) بعد التطعيم الكامل يمكن أن يكون طريقة جيدة حقًا إذا وجدت نفسك في خطر متزايد.

على الرغم من عدم توفر اللقطات المعززة للعامة ، لا يوجد الكثير الذي يمكن أن يفعله الشخص الملقح بالكامل في هذه المرحلة (بصرف النظر عن اتخاذ احتياطات إضافية) ، فإن اكتشاف نتائج اختبار الأجسام المضادة يمكن أن يساعد في تحديد الأشخاص المعرضين لخطر أكبر من الآخرين ، أو قد يكون في حاجة إلى مزيد من الحماية ، على الرغم من تلقي حقتي اللقاح معًا. يمكن أن تحدد الاختبارات وتوفر فكرة عادلة عن التدابير الوقائية الإضافية التي قد تكون مطلوبة.

قد يكون هناك أيضًا أشخاص قد يستفيدون من إجراء اختبار الأجسام المضادة بعد أسابيع من التطعيم. قد لا يتمكن الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة أو أولئك الذين يعانون من أمراض مصاحبة شديدة، كما أظهرت الأبحاث ، من تركيب الأجسام المضادة المطلوبة بكفاءة بعد التطعيم أو تسجيل انخفاض أسرع في مستويات المناعة لديهم ، بعد التطعيم. يمكن أن يساعد إجراء اختبار الأجسام المضادة ، في الوقت المناسب ، في قياس ما إذا كان اللقاح يعمل بشكل جيد ويوفر الحماية الضرورية اللازمة ضد فيروس كورونا ومتغيراته.

لذلك، على الرغم من أن إجراء اختبار الأجسام المضادة قد لا يكون ضرورة مطلقة للجميع ، فقد تستفيد بعض المجموعات ، مثل أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة أو ضعف المناعة أو محاربي COVID المعرضين بشدة أو أولئك الذين لديهم شروط مسبقة من إجراء الاختبار في مرحلة ما بعد التطعيم ومعرفة مخاطرها مسبقًا.

تفشي الفيروسات هل يمكن أن تتنبأ اختبارات الأجسام المضادة بدقة بمستوى الخطر لديك؟

تذكر أن الدقة والتوقيت عاملان أساسيان في الاختبارات المصلية ، وأن الاستخدام العشوائي بعد التطعيم يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى اختلافات ، وبالتالي ، يجب استخدامه بعناية وعند الحاجة فقط (كل حالة على حدة).

قد يكون عدم دقة النتائج أحد أكبر أوجه القصور في هذه الاختبارات. اعتمادًا على الوقت الذي تجري فيه الاختبار ، على سبيل المثال ، يمكن أن يشير إلى نتائج مختلفة أو خاطئة. قد يُظهر إجراء الاختبار قبل الوقت نتيجة خاطئة ، على الرغم من قيام الجسم بعمله بنشاط. ثانيًا ، قد لا تكون اختبارات الأجسام المضادة أيضًا أداة دقيقة للكشف عن الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح منذ وقت ذروتها أو قد يختلف الوقت الذي قد يستمر فيه من فرد إلى آخر ، ويعتمد على الكثير من العوامل. لذلك ، مع وجود الكثير من العوامل ، في حين أنه قد لا يكون الاعتماد عليها بالكامل فكرة حكيمة ، فقد تكون اختبارات الأجسام المضادة مفيدة في التأكد من بعض المخاطر أو معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تدابير ذات أولوية أكثر من ذي قبل أو عندما يحين الوقت ، يكون لها الأولوية لقاحات معززة.

إذا كان لديك تناقص في الأجسام المضادة ، فهل ستظل محميًا؟

الآن ، يلاحظ الخبراء أيضًا أن هناك شيئًا معينًا يجب تذكره ، حتى إذا حصلت على نتيجة مثيرة للقلق من اختبارات الأجسام المضادة - حتى مع انخفاض عدد الأجسام المضادة بسرعة بعد التطعيم ، فإن الجسم لا يزال يقوم بعمله بشكل جيد جدًا وبالتالي ، المناعة مع التطعيم ليس مشتقًا تمامًا من الأجسام المضادة وحدها.

في حين أن المناعة في حد ذاتها هي مفهوم واسع ، ما بعد التطعيم ، فقد اقترح الأطباء أن الجسم لديه أنظمة مختلفة في المكان "للحفاظ" على مستوى معين من المناعة ضد أي عامل ممرض أو في هذه الحالة ، فيروس SARS-COV-2. تساعد خلايا الذاكرة B ومناعة الخلايا التائية في تذكر آثار العدوى وتضفي مستوى معينًا من المناعة التي تلعب دورها في حماية الجسم. في حين أن هذه المناعة قد لا تكون وقائية أو قوية مثل الحصانة الأولية التي حصل عليها اللقاح (ليس لدينا دليل قاطع على ذلك أيضًا) ، فإن الجسم يعمل بنشاط للحفاظ على نفسه محميًا. الإجراءات المضافة والعوامل الفردية ، مثل ارتداء الكمامات والتعرض للمخاطر وما إلى ذلك ، تلعب دورًا في حماية الشخص من المخاطر. لذلك ، على الرغم من أنه قد يكون هناك بعض الوقت قبل أن نرى الحقن المعززة التي يتم توفيرها وتضاؤل المناعة مصدر قلق كبير ، فإن الجهاز المناعي يقوم بعمله بشكل جيد لحمايتك ، واتباع السلوك المناسب للوقاية من كوفيد-19 هو الطريقة الوحيدة لمضاعفة السلامة.

