الصحة الايرانية تعلن شروط المشاركة في مراسم الزيارة الاربعينية

وقال رئيسي في تصريح لوكالة انباء فارس الايرانية، حول شروط مشاركة الزوار الايرانيين في مراسم الاربعين لهذا العام: ان الحصة المخصصة من قبل العراق للزوار الايرانيين ليست كبيرة وبامكان اصحاب المواكب الحسينية المشاركة في هذه المراسم.واضاف: ان اولوية المشاركة هي للافراد الذين تلقوا لقاح كورونا ولكن لو كان هنالك شخص لم يكن ضمن الفئات التي تم تطعيمها بلقاح كورونا فبامكانه الحضور في المراسم في حال تقديمه نتيجة اختبار "PCR" سلبية وفيما لو كان عدد الراغبين بالمشاركة اكبر من العدد المطلوب فان الاولوية ستكون للافراد الذين تلقوا اللقاح.

وتابع رئيسي: وفقا للتعليمات الصادرة عن العراق فان جميع اللقاحات التي تم التطعيم بها في ايران مثل "بركت" و"سينوفام" و"استرازينيكا" وغيرها تكون مقبولة ولا فرق بينها.



واردف المتحدث باسم وزارة الصحة الايرانية: كما ان الافراد الذين تلقوا لقاح كورونا ينبغي عليهم ان يحملوا معهم نتيجة سلبية لاختبار "PCR" الخاص بالكشف عن الاصابة بفيروس كورونا.