أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في الاسواق المحلية.
وسجلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147450 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.
في حين سجلت اسعار البورصة صباح الخميس الماضي 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.
وشهدت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.
في حين سجلت اسعار البورصة صباح الخميس الماضي 147400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.
وشهدت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرارا، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.
وقرر البنك المركزي العراقي في وقت سابق، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة المالية 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حدد بـ1460 ديناراً لكل دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ1470 ديناراً لكل دولار.