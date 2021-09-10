انت الان تتابع خبر الجامعة العربية ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد الخلاف على تشكيلها منذ ما يزيد عن ثلاثة عشر شهرا.