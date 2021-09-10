انت الان تتابع خبر الجامعة العربية ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الجمعة، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد الخلاف على تشكيلها منذ ما يزيد عن ثلاثة عشر شهرا.
وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن "آمال اللبنانيين معقودة علي تشكيل تلك الحكومة والخطوات الاصلاحية التي ستتخذها ضمن صلاحياتها الدستورية بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والانسانية التي يواجهها الشعب".
وأشار إلى أن الجامعة العربية "مستمرة في مواكبة ودعم لبنان في جميع استحقاقاته للخروج من الوضع الصعب الحالي إلى وضع أكثر استقراراً يستعيد فيه لبنان عافيته وتوازنه".
وأشار إلى أن الجامعة العربية "مستمرة في مواكبة ودعم لبنان في جميع استحقاقاته للخروج من الوضع الصعب الحالي إلى وضع أكثر استقراراً يستعيد فيه لبنان عافيته وتوازنه".