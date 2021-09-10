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انتخابات العراق وحكومة لبنان وكورونا في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = بعد ثلاثة عشر شهرا من الفراغ.. الحكومة اللبنانية تبصر النور.. وميقاتي يغالب دموعه.
= العمليات المشتركة تباشر بملاحقة المعتدين على صور المرشحين،، وبلدية كركوك تزيل الدعايات الانتخابية المخالفة للتعليمات.

= العراق يتجاوز الموجة الثالثة من ،، والصحة تؤكد المباشرة باعتماد كارت التلقيح في الدوائر الحكومية.


= رغم خلوها من المصلين.. كنيسة ام الاحزام تواصل قرع النواقيس.. ومواطنون يعدونها رمزا للتعايش السلمي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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