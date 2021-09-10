انت الان تتابع خبر انتخابات العراق وحكومة لبنان وكورونا في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بعد ثلاثة عشر شهرا من الفراغ.. الحكومة اللبنانية تبصر النور.. وميقاتي يغالب دموعه.
= العمليات المشتركة تباشر بملاحقة المعتدين على صور المرشحين،، وبلدية كركوك تزيل الدعايات الانتخابية المخالفة للتعليمات.
= العراق يتجاوز الموجة الثالثة من كورونا،، والصحة تؤكد المباشرة باعتماد كارت التلقيح في الدوائر الحكومية.
= رغم خلوها من المصلين.. كنيسة ام الاحزام تواصل قرع النواقيس.. ومواطنون يعدونها رمزا للتعايش السلمي.
= العراق يتجاوز الموجة الثالثة من كورونا،، والصحة تؤكد المباشرة باعتماد كارت التلقيح في الدوائر الحكومية.
= رغم خلوها من المصلين.. كنيسة ام الاحزام تواصل قرع النواقيس.. ومواطنون يعدونها رمزا للتعايش السلمي.