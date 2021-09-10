التربية تصدر بياناً بسبب منشور على مواقع التواصل

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، بياناً حول ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو يظهر فيه تجاوز احد المدرسين السابقين ضمن ملاك تربية بابل على عدد من الطلبة.



وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "جرى التنسيق مع تربية بابل وتبين فيما بعد ان المديرية قامت بإصدار كتاب فصل المدرس المشار إليه في مقطع الفيديو قبل اكثر من سنة وهو الآن خارج نطاق المؤسسة التربوية ولا يعمل ضمن المدارس الحكومية والاهلية فضلاً عن منعه من التدريس في المعاهد الاهلية ايضاً، نتيجة للشكاوى الكثيرة المقدمة بحقه، بسبب مخالفته قواعد العمل في النظام التربوي وابتعاده عن الذوق العام".



وشددت على "عدم السماح لأي شخص بالمساس بأنظمة وقواعد النظام التربوي للحفاظ على رصانته".

