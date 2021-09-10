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برشلونة يوجه رسالة لميسي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-10 | 16:18

برشلونة يوجه رسالة لميسي

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وجه برشلونة الإسباني رسالة إلى لاعبه السابق ليونيل ، بعد تخطيه لرقم أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، رغم رحيل الأرجنتيني عن الفريق والانتقال إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وقال برشلونة في رسالة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الهداف التاريخي لأمريكا الجنوبية للمنتخبات، مبروك يا ليو".

 

وسجل ميسي ثلاثية في شباك بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، ضمن المواجهة التي انتهت بفوز بلاده 3-0.

 

بهذا سجل ميسي هدفه الـ 79 بقميص "راقصي التانغو"، ليكسر رقم أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه لأكثر اللاعبين تسجيلا في أمريكا الجنوبية.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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