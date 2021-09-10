انت الان تتابع خبر حصيلة نوعية لواجبات وكالة شؤون الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز ان "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 2021/9/3 ولغاية 2021/9/9 هي:

-حالات انسانية 15

-فض المشاجرات 1252

3- ضبط عجلات مطلوبة 57

-تبرع بالدم 34

-انقاذ الغرقى 2

-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 204

-القبض على متسولين 469

-القبض على سراق 5

-القبض على مخمورين 224

- احالة متهمين الى المحاكم 256

- ضبط اسلحة 36

- ضبط اعتدة / كدس عتاد 477

- تنفيذ اوامر القبض 1551

-القبض على ارهابي 17

- ابطال مفعول عبوة ناسفة 44

- طبع لوحات السيارات 18370

- اصدار اجازات السوق 12245

- اصدار سنوية السيارات 22076

-القبض على عصابات مهمة 3

-القبض على مطلقي العيارات النارية 10

- الدكات العشائرية 10