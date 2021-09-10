موظف كسول يطبق حيلة ذكية للتهرب من العمل

بغداد - ياسين صفوان - تحايل موظف في السويد على نظام العمل بطريقة غريبة، حيث ظل يتصل بهاتفه لـ55 ساعة، ليبدو كما لو أنه منشغل في الحديث مع عملاء.

وجاء في التقرير التأديبي الصادر عن مصلحة الضرائب السويدية: بدلا من الردّ على اتصالات الزبائن، اتصل أندرياس برقم هاتفه الخاص كي يصبح مشغولا في النظام وتُحال الاتصالات على جهات أخرى.

وبين العاشر من مارس والخامس من مايو، اتصل الشاب السويدي البالغ من العمر 28 عاما والذي قد يواجه عقوبة الطرد، 32 مرة برقمه الشخصي لمدة 55 ساعة في المجموع، أي ما يوازي سبعة أيام عمل فعلية في شهرين، وفق السلطات الضريبة.

وكانت بعض تلك الاتصالات تستمر أحيانا ساعات طويلة، بحسب التقرير.