رقص نيللي كريم وزوجها بعد شهر العسل يثير ضجة واسعة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - نشرت الفنانة نيللي كريم فيديو رقص عفوي مع زوجها هشام عاشور بعد عودتهما من شهر العسل الذي أمضياه في نيويورك.

وظهرت كريم في الفيديو وهي ترقص بسعادة مع زوجها، وتفاعل كثيرون مع الفيديو مبدين إعجابهم بعفوية نيللي وزوجها ومتمّنين لهما السعادة.

وتبادلت الفنانة المصرية نيللي كريم وصلات غزل صريحة مع زوجها لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور، وذلك بعد نشر عدة صور لهما من شهر العسل في نيويورك.

ونشر هشام عاشور مجموعة صور له مع نيللي كريم أثناء تواجدهما في شهر العسل، وعلق بالقول: (أنا والتي جعلت قلبي يبتسم).