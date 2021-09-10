انت الان تتابع خبر محرز ممنوع من القيادة في شوارع مدينة مانشستر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-10 | 13:59
510 مشاهدة
منع لاعب نادي مانشستر ستي الجزائري رياض محرز من القيادة في شوارع مدينة ماشستر وذلك لتجاوزه الحد المسموح به للسرعة على الطرق السريعة.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إنه "تم حظر رياض محرز لاعب مان سيتي من قيادة السيارة في مدينة مانشستر بعد تجاوزه الحد المسموح من السرعة على الطريق السريع".
واضافت انه "تم تغريم اللاعب الجزائري مبلغ 2500 باوند و حظره من القيادة لمدة 52 يوم في مدينة مانشستر وفقا لقرار شرطة المرور".
واضافت انه "تم تغريم اللاعب الجزائري مبلغ 2500 باوند و حظره من القيادة لمدة 52 يوم في مدينة مانشستر وفقا لقرار شرطة المرور".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا