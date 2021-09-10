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محرز ممنوع من القيادة في شوارع مدينة مانشستر

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-10 | 13:59

محرز ممنوع من القيادة في شوارع مدينة مانشستر

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منع لاعب نادي مانشستر ستي الجزائري رياض محرز من القيادة في شوارع مدينة ماشستر وذلك لتجاوزه الحد المسموح به للسرعة على الطرق السريعة.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية إنه "تم حظر رياض محرز لاعب مان سيتي من قيادة السيارة في مدينة مانشستر بعد تجاوزه الحد المسموح من السرعة على الطريق السريع".

واضافت انه "تم تغريم اللاعب الجزائري مبلغ 2500 باوند و حظره من القيادة لمدة 52 يوم في مدينة مانشستر وفقا لقرار شرطة المرور".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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