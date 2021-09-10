انت الان تتابع خبر بالاسماء.. التشكيلة الحكومية اللبنانية الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقد تلى مكية المرسوم الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة:ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما البند 3 من المادة 53 منه، بناء علـى المرسوم رقم 8375 تـاريخ 10/9/2021 المتضمن إعتبار الحكومة التي يرأسها السيد حسان دياب مستقيلة، يرسم ما يأتي:المادة الأولى: يسمى السيد محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 10/9/2021

تشكيل الحكومة

ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه، بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 المتضمن تسمية السيد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء، بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي:



المادة الأولى: عين السادة:

محمد نجيب ميقاتي رئيساً لمجلس الوزراء

سعادة الشامي نائباً لرئيس مجلس الوزراء

بسام مولوي وزيراً للداخلية والبلديات

يوسف خليل وزيراً للمالية

عبدالله أبو حبيب وزيراً للخارجية والمغتربين

وليد فياض وزيراً للطاقة والمياه

جوني قرم وزيراً للاتصالات

عباس حلبي وزيراً للتربية والتعليم العالي

هنري خوري وزيراً للعدل

موريس سليم وزيراً للدفاع الوطني

علي حمية وزيراً للأشعال العامة والنقل

فراس الأبيض وزيراً للصحة العامة

هيكتور حجار وزير دولة للشؤون الاجتماعية

ناصر ياسين وزيراً للبيئة

مصطفى بيرم وزيراً للعمل

أمين سلام وزيراً للاقتصاد والتجارة

وليد نصار وزيراً للسياحة

عباس الحاج حسن وزيراً للزراعة

محمد مرتضى وزيراً للثقافة

جورج دباكيان وزيراً للصناعة

نجلا رياشي وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية

جورج قرداحي وزيراً للإعلام

عصام شرف الدين وزيراً للمهجرين

جورج كلاس وزيراً للشباب والرياضة