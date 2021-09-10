إقامة حفل تكريم لجرحى الحشد الشعبي الفائزين ببطولة 'جريح وطن'

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مديرية العلاقات العامة والخدمات الاجتماعية في الهيئة اقامت حفل تكريم لجرحى الهيئة الفائزين ببطولة جريح وطن التي أقيمت في سوريا بحضور ورعاية رئيس الهيئة فالح الفياض.

بغداد - ياسين صفوان - اقامت مديرية العلاقات العامة والخدمات الاجتماعية في هيئة الحشد الشعبي، حفل تكريم لجرحى الهيئة الفائزين ببطولة جريح وطن التي أقيمت في سوريا بحضور ورعاية الهيئة فالح الفياض.

محمد يوسف

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