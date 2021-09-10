هل تؤيدون العودة الحضورية الكاملة الى المدارس؟ آراء متباينة في استطلاع أجرته السومرية

وانطلاقا من هنا، أطلقت السومرية على مواقع التواصل الاجتماعي، استفتاء الكتروني للرأي العام العراقي، للسؤال عما اذا كانوا يؤيدون العودة الحضورية الكاملة الى المدارس.

تباينت آراء العراقيين حول عودة الدوام الحضوري الى المدارس بين مؤيد ومعارض، بحيث شارك في استطلاع السومرية اكثر من الفين وخمسمئة مواطن، صوت اغلبهم لاعادة الدوام الحضوري كونه اكثر نفعا لتعليم ابنائهم.

وجاء في التعليقات المؤيدة للعودة الى المدارس، "نعم مع العودة لاننا سنواجه جيل من الفشلة". وكتب آخر "ان يموت الانسان من المرض افضل من يموت من الجهل والتخلف لان مستوى التلميذ بالتعليم الالكتروني صفر". واعتبرت مواطنة أخرى انها مع العودة الى المدارس لان الطلاب باتوا يتمتعون باللامبالاة وعدم المسؤولية في ظل التعليم الالكتروني التي وصفته بغير المجدي، لان معظم الاهل يساعدون أولادهم أثناء الامتحانات.

بينما علق آخر بالقول: "لا يمكن عودة الدوام الطبيعي مع واقع حال مدارسنا وبوجود الوباء، فكل مدرس دوامه اما ثنائي او ثلاثي، واعداد الطلبة في كل مدرسة كبير جدا بحيث تعداد طلاب الصف الواحد يفوق الخمسين واكثر... واحيانا اربع طلاب يجلسون في رحلة واحدة داخل الصف الواحد، اي لا وجود للتباعد..."

ووسط المخاوف من اعادة تفشي الوباء بين الاطفال ونقله الى عائلاتهم، ظهرت مخاوف أكبر من أن ينشأ جيل "فاشل" ويؤثر على المجتمع بكامله.

وكانت قد اقترحت لجنتا التربية والصحة النيابيتان تأجيل السنة الدراسية الحضورية لما بعد الانتخابات النيابية. وذكر عضو لجنة التربية النيابية رعد المكصوصي أن السنة الدراسية 2021 ــ 2022 من المؤمل أن تبدأ بعد اجراء انتخابات العام 2021. واشار إلى وجود اجتماعات مكثفة مع وزارة التربية لمناقشة آلية بدء الدوام في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن الوضع الذي يمر به البلد استثنائي ويتطلب تكثيف الجهود لاستمرار التعليم بوجود الجائحة، واكد أنَّ موعد بدء العام الدراسي سيُحدَد بعد الانتخابات.