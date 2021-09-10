الأمن الوطني يلقي القبض على خمسة ارهابيين في نينوى

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، عن تمكن جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على (5) عناصر إرهابية ينتمون لعصابات داعش الاجرامية في نينوى.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في نينوى وبناءً على مذكرات قضائية القت القبض على (5) عناصر إرهابية ينتمون لعصابات داعش الاجرامية"، مشيرة الى ان "احدهم مسؤول وكر لايواء الإرهابيين فيما يعرف بولاية الجزيرة، والاخر مسؤول عن واردات النفط، ويعمل الثالث بصناعة العبوات الناسفة وتفخيخ العجلات، وما تبقى منهم يعملان كمقاتلين في ما يسمى ديوان الجند ضمن الولاية ذاتها".



واضافت "حيث جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن استهداف القوات الامنية بالعبوات خلال معارك التحرير، وتم احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".