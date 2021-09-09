عادات مؤذية تجنّبيها في حالة الشعر الدهني

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- عادات مؤذية:
1- استعمال الشامبو مرة واحدة فقط:
عند غسل الشعر الدهني، لايكفي استعمال الشامبو الخاص بنوعه مرة واحدة فقط، فالشعر يحتاج إلى استعمال هذا المستحضر مرتين متتاليتين لتنظيفه وتأمين العناية المناسبة له.
2- اختيار الشامبو الذي يحتوي على سيليكون:
إن اختيار نوع الشامبو مهم جداً في حالة الشعر الدهني، وفي هذا الإطار يُنصح بتجنّب أنواع الشامبو التي تحتوي على مكوّنات تُغلّف الشعر مثل السيليكون كونها تتسبب في تفاقم مشكلة الشعر الدهني.
3- تطبيق مستحضرات دهنيّة على الشعر:
يمكن لاستعمال مستحضرات العناية بالشعر الغنيّة بالمواد الدهنيّة أن تُثقل الشعر الدهني، ولذلك يُنصح بتجنّب استعمال مختلف أنواع الزيوت والكريمات الغنيّة عليه أما بالنسبة للأمصال فيُنصح باستعمالها باعتدال.
4- تطبيق مستحضرات العناية على الجذور:
من الأفضل تجنّب تطبيق البلسم والأقنعة المغذّية على جذور الشعر الدهني، والاكتفاء بوضعها على طوله وأطرافه فقط.
5- وضع اليدين بكثرة على الشعر:
يتسبب تكرار وضع اليدين على الشعر خلال اليوم في زيادة الإفرازات الزهميّة بشكل ملحوظ. ولذلك يُنصح بتجنّب هذه العادة عبر ربط الشعر على شكل تسريحة ذيل الحصان أو رفعه على أعلى الرأس.
- أفضل طريقة لغسل الشعر الدهني:
- اختيار المستحضرات المناسبة:
يحتاج الشعر الدهني إلى الدقّة والدراية في اختيار المستحضرات التي تناسبه. يُنصح باختيار الشامبو الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من "لوريلسولفات الصوديوم" ونسبة منخفضة من المكوّنات المنشّطة مثل اللانولين. يمكن أيضاً استعمال شامبو مضاد للقشرة حتى في حال عدم المعاناة من هذه المشكلة نظراً لمفعوله المضاد للإفرازات الزهميّة على أن يتمّ تجنّب أنواع الشامبو الغنيّة بالمواد المغذّية والمرطّبة مثل زبدة الشيّا.
- نصائح مفيدة:
هذه النصائح العمليّة من شأنها أن تساعد في التخفيف من الإفرازات الزهميّة للشعر:
• تجنّب غسله بالماء الساخن جداً.
• إبعاد مجفّف الشعر الكهربائي قدر المستطاع عن فروة الرأس لدى استعماله على الشعر.
• استعمال شامبو خاص بالشعر الدهني أو شامبو تكون نسبة الحموضة فيه محايدة.
• تجنّب وضع كميّة كبيرة من الشامبو لدى غسل الشعر والاكتفاء بمقدار حبّة من البندق من المستحضر فقط.
• استعمال الماء البارد لتكثيف رغوة الشامبو على الشعر.
• الحدّ من استعمال مستحضرات التصفيف كونها تثقل الشعر.
• لفّ الشعر بعد غسله بمنشفة تمتص فائض الرطوبة، وتجفيفه بحركات دائريّة ناعمة دون فركه.
• تسريح الشعر بمشط بلاستيكي أو فرشاة من الوبر الطبيعي.
• تجنّب استعمال الشامبو الخاص بالأطفال بحجة كونه رقيق على الشعر.
• الابتعاد عن الشامبو 2في1 كونه يُثقل الشعر ويزيد من مظهره الدهني.