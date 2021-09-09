بغداد - ياسين صفوان - مصرف التنمية الدولي يوقع مذكرة التفاهم الاولى من نوعها مع وزارة الشباب والرياضة لدعم قطاع الرياضة وتوفير الفرص للشباب



بجهود مباركة وحثيثة من قبل معالي وزير الشباب والرياضة ورئيس مجلس ادارة مصرف التنمية الدولي، تم اليوم اقامة حفل توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارة والمصرف لتشمل شراكة استراتيجية بينهما لدعم القطاعات الشبابية والتي تشمل اكبر شريحة من المجتمع وذلك من خلال تفعيل قروض مبادرة البنك المركزي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الشباب وتقليل البطالة بالاضافة الى تطوير الواقع الرياضي في العراق ودعم الملاكات الادارية العاملة في هذا القطاع فيما يتعلق بالخدمات المصرفية وتقنيات الدفع الالكتروني والمساهمة في تفعيل مبادرة البنك المركزي العراقي للقروض السكنية التي تروم الوزارة توفيرها للهيئات والتشكيلات الادارية التابعة لها والاستفادة من مميزات توطين الرواتب والتعاون فيما يتعلق بتوقيع اتفاقية خاصة بالجباية الالكترونية لكافة الرسوم والاشتراكات المتعلقة بخدمات وزارة الشباب والرياضة في عموم العراق والتعاون المشترك في المجالات الخاصة باستثمار كافة المنتديات الشبابية التابعة لوزارة الشباب من خلال الشركات الشقيقة والتي تحددها وزارة الشباب والرياضة ويكون لديها شراكات استراتيجية مع المصرف لغرض إعادة تأهيلها وتشغيلها وادارتها.