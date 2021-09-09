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رونالد يعد جماهير اليونايتد.. لست هنا لقضاء اجازة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-09 | 19:02

رونالد يعد جماهير اليونايتد.. لست هنا لقضاء اجازة

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أكد لاعب مان يونايتد الجديد أنه لم يأتي هنا لقضاء اجازة، والنزهة في مدينة مانشستر.
وقال رونالدو في حديث صحفي :"أعد الجمهور بتحقيق البطولات والفوز بالمباريات، لذلك انا هنا لافوز مجددًا".

واختتم حديثه‏: "انا ورفقائي من اللاعبين نشعر بأننا قادرون على تحقيق البطولات ، انا مستعد لذلك من اجل الجمهور".

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MO Nasa

MO Nasa

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