رونالد يعد جماهير اليونايتد.. لست هنا لقضاء اجازة

وقال رونالدو في حديث صحفي :"أعد الجمهور بتحقيق البطولات والفوز بالمباريات، لذلك انا هنا لافوز مجددًا".

واختتم حديثه‏: "انا ورفقائي من اللاعبين نشعر بأننا قادرون على تحقيق البطولات ، انا مستعد لذلك من اجل الجمهور".

