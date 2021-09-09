انت الان تتابع خبر رونالد يعد جماهير اليونايتد.. لست هنا لقضاء اجازة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-09 | 19:02
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أكد لاعب مان يونايتد الجديد كريستيانو رونالدو أنه لم يأتي هنا لقضاء اجازة، والنزهة في مدينة مانشستر.
وقال رونالدو في حديث صحفي :"أعد الجمهور بتحقيق البطولات والفوز بالمباريات، لذلك انا هنا لافوز مجددًا".
واختتم حديثه: "انا ورفقائي من اللاعبين نشعر بأننا قادرون على تحقيق البطولات ، انا مستعد لذلك من اجل الجمهور".
واختتم حديثه: "انا ورفقائي من اللاعبين نشعر بأننا قادرون على تحقيق البطولات ، انا مستعد لذلك من اجل الجمهور".
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