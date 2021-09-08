ملفات الانتخابات والأمية وبطاقة التلقيح في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = رئيس الجمهورية يصف الانتخابات المقبلة بالمفصلية.. ويكشف عن طرح مدونة سلوك خاصة بالاقتراع.