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ملفات الانتخابات والأمية وبطاقة التلقيح في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = رئيس الجمهورية يصف الانتخابات المقبلة بالمفصلية.. ويكشف عن طرح مدونة سلوك خاصة بالاقتراع.
= الكاظمي ينتقد تدني مستوى التعليم في البلاد.. ويوجه التربية بوضع خطة شاملة لمكافحة الأمية.

= القضاء يصادق على الأحكام الصادرة بحق مديري التقاعد وكي كارد،، ومطالبات باسترداد الأموال المنهوبة والمدانين الهاربين.


= الكهرباء تفقد خمسة الاف ميغاواط بسبب الغاز الإيراني،، والوزارة تناشد المواطنين بترشيد الطاقة لحين معالجة الازمة.

 

= انتقادات حادة تطال اجراءات منح بطاقة التلقيح الدولية.. مواطنون يهاجمون وزارة الصحة ويعترضون على قيمة الرسوم.

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MO Nasa

MO Nasa

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