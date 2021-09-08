انت الان تتابع خبر الحشد يستعرض انجازاته في المثنى ويؤكد: بعيدة عن الغايات السياسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير إعلام الهيئة، مهند العقابي، خلال كلمة في احتفالية مبادرة “جمال الوطن” بمحافظة المثنى بحضور المحافظ احمد منفي وعدد من المسؤولين المحليين والقيادات الأمنية، إن هذه المحافظة "تكتسب أهمية بالغة وكبيرة بين محافظات العراق لعدة أسباب بينها محروميتها ومظلوميتها على مدى العقود والعهود حتى أصبحت تتصدر محافظات البلاد بالفقر بنسبة بلغت 52% بحسب آخر الاحصائيات الرسمية وهي نسبة كبيرة وثقيلة، بالاضافة إلى عدم وجود منافذ برية أو بحرية وانعدام السياحة الدينية الا ما ندر".وأشار إلى أن "هيئة الحشد بادرت بمختلف تشكيلاتها للقيام بسلسلة مشاريع خدمية وحيوية على تماس مباشر مع المواطنين وتخدم الدوائر الرسمية والمحلية والحكومية في المحافظة، منها في الجانب التربوي والتعليمي حيث تم تزويد مديرية تربية محافظة المثنى بـ25 الف رحلة مدرسية استعدادا للعام الدراسي المقبل موزعة على جميع المدارس في مختلف الاقضية والنواحي".

وفي الجانب الطبي والصحي، بين العقابي أن "مديرية طبابة الحشد قامت بانشاء مستشفى أبو مهدي المهندس بسعة 100 سرير والتي تم إنجازها في وقت قياسي وفي ذورة ازمة كورونا حيث وفرت علاجات لمرضى كورونا وساهمت في تجهيز عجلات الإنعاش الرئوي وتوفير ٢٢٥ قنينة أوكسجين مع منظومتها"، لافتاً إلى أن "مديرية الطبابة وفرت قرابة ٣٠٠٠ جرعة علاج “الردميسفير” المستخدم لعلاج كورونا لمستشفى الحسين التعليمي وهو علاج اساسي بلغ سعره الـ ١٠٠ دولار في الصيدليات تزامنا مع حصول شحة في الحصول عليه، حيث استفاد منه عدد كبير من المصابين بالفيروس".



وأوضح، أن "كوادر الحشد أنشأت محطة قادة النصر لانتاج الاوكسجين في مستشفى أبو مهدي المهندس في مدينة السماوة، ووضعها تحت تصرف صحة المثنى حيث بلغ انتاجها 200 قنينة في اليوم الواحد والتي ساهمت بالقضاء على أزمة نقص الاوكسجين بنسبة كبيرة في عموم مناطق المحافظة".

وفيما يتعلق بصيانة محطات تصفية المياه، أضاف مدير إعلام الحشد، أنه "تم صيانة محطات تصفية المياه من اجل معالجة ازمة نقص وشحة المياه في المحافظة ومساعدة مديرية ماء المثنى في ذلك، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لكل محطة ٢٤٠٠ متر مكعب في الساعة، حيث تمثل الأحياء المستفيدة من تشغيل المشروع أكثر من ٥٠ % من أحياء مدينة السماوة مركز محافظة المثنى وأكثر من ٤٠% من ناحية الوركاء الذي تم توفير الماء الصالح للشرب لهم".

وقام الحشد أيضا، وفق العقابي، "بعمليات كبرى لكري الأنهر في المحافظة شملت منطقتي العارضيات والهلال التابعتين لقضاء الرميثة شمال مدينة السماوة وقد جاءت هذه العملية اسنادا لمديرية الموارد المائية في المحافظة، حيث بلغت مسافة الكري التي انجزتها هندسة الحشد الشعبي 65 كيلو متر".

أما بخصوص صيانة وإعادة تأهيل محطات تصريف المياه الثقيلة، فقد "شملت هذه الحملة محطة تصريف المياه الثقيلة في السماوة وست محطات فرعية وقد استفادت منها عدة مناطق ابرزها منطقة “ال عبس” وعدد من الاحياء المجاورة إذ تم تصريف المياه الاسنة والثقيلة للمناطق المذكورة بعدما كانت لهم معاناة كبيرة مع ذلك وارهقت حياتهم اليومية بشكل كبير"، بحسب العقابي.

وبين، أنه في جانب الطاقة "قامت كوادر الحشد بنصب أكثر من ٢٨ محولة بقدرات تصل طاقتها إلى (33,000-11,000)V قامت بتزويد : أكثر من ٢٠ حي سكني في مدينة السماوة ونواحيها بالطاقة الكهربائية، فضلا عن مناطق ال عبس وحي الحشد الشعبي".

وأكد العقابي، أن "كل تلك المنجزات تأتي استجابة لمطالب اهالي محافظة المثنى والحكومة المحلية واستجابة للحاجات الملحة والضرورية لهذه المحافظة العزيزة التي كان لابنائها قدم السبق في الاستجابة لفتوى المرجعية الدينية العليا والتطوع في الحشد الشعبي وتقديم الاف الشهداء والجرحى والمعاقين دفاعا عن الوطن والمقدسات والأرض والعرض، إضافة إلى أنها بعيدة كل البعد عن الغايات السياسية او الدعائية اذا كان البعض يظن ذلك".