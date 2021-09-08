مباحثات عراقية - أوروبية حول اللاجئين والانتخابات وأمن المنطقة

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ايلاف من لندن: بحث الممثل الأعلى لشؤون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي في بغداد الاثنين مع الرؤساء الثلاثة ومع وزير الخارجية ملفات اللاجئين والفساد والانتخابات وأمن المنطقة.

وخلال اجتماع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الممثل الاعلى الاوروبي وهونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل والوفد المرافق له الذي وصل بغداد اليوم فقد اكد ان العراق يولي اهتماماً كبيراً للعلاقة مع دول الاتحاد الأوروبي كافة في مختلف المجالات، ولاسيما السياسية، والاقتصادية، والثقافية منها.

وشدد الكاظمي على حرص بلاده على الإفادة من التجربة الأوروبية في تحويل التنوّع إلى عنصر قوة، عبر اتباع الآليات الديمقراطية والحكم الرشيد.

دعم اوروبي للانتخابات العراقية

من جانبه أوضح بوريل التزام الاتحاد الأوروبي بدعم العراق في جميع المستويات، وتعضيد جهود الحكومة العراقية الإصلاحية، وخطواتها التنموية باتجاه تطوير الاعتماد على الطاقات المتجددة والنظيفة.

واكد الحرص على دعم الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين.

وأشاد بوريل أيضاً باضطلاع العراق بدور محوري إقليمي كملتقى لوجهات النظر، وبما تمثله بغداد من عنصر دعم لاستقرار المنطقة وترسيخ السلم والأمن فيها.

وفي وقت سابق وافق الاتحاد الاوروبي على ارسال 120 مراقبا الى العملية الانتخابية العراقية المقررة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل.

تخفيف التوترات في المنطقة

وخلال لقاء الرئيس العراقي برهم صالح مع الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فقد تم بحث العلاقات المشتركة بين العراق والاتحاد الأوروبي، وأهمية تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، والإشادة بالدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للعراق خلال السنوات الماضية ودعمه القائم في المجالات السياسية والأمنية والإنسانية والاقتصادية والمشاريع الخدمية وإعادة الإعمار.

وقال الرئيس صالح إن "العراق حريص على تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، والاستفادة من الخبرة الأوروبية". وأشار إلى ضرورة التعاون من أجل تخفيف توترات المنطقة ونزع فتيل أزماتها وإرساء السلام فيها، ودعم مسارات الحل والترابط الاقتصادي والتجاري، وأهمية ضمان أمن واستقرار العراق من أجل تحقيق ذلك.

الرئيس صالح ملتقيا في بغداد الاثنين 6 أيلول سبتمبر 2021 مع الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي

وأكد صالح أهمية التعاون في قضايا ملحّة، وأبرزها مواصلة الحرب على الإرهاب وضمان عدم وجود ملاذات آمنة له في أي منطقة، ودعم تطوير الاقتصاد العراقي، والمساعدة في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العراقية المنهوبة والمهربة، ودعم العراق في خططه لمواجهة أزمة التغيّر المناخي وحماية البيئة باعتباره تحدياً كبيراً يواجه البلد وكل المنطقة والعالم.

من جانبه أكّد بوريل التزام الاتحاد الأوروبي دعم ومساعدة العراق في مختلف المجالات، ودعم أمن واستقرار العراق وسيادته، مشيداً بالتقدم الحاصل في العراق وجهوده في القضايا الداخلية، وكذلك الخارجية المتعلقة بتبنّيه سياسة متوازنة تسعى لتخفيف توترات المنطقة.

اعادة الاعمار على طاولة البحث

وخلال اجتماع الممثل الاعلى للاوروبي مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فقد تم بحث العلاقات المشتركة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ملف النازحين والانتخابات المبكرة النيابية المقبلة".

وأكد الحلبوسي حرص العراق على توطيد علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع آفاق التعاون بمختلف المجالات، مثمناً جهود الاتحاد الأوروبي في دعم العراق خلال حربه على عصابات داعش الإرهابي، كما أشار إلى أهمية دعم العراق بملف إعادة النازحين وتحقيق الاستقرار للعائدين إلى ديارهم، من خلال إعادة الإعمار وتوفير الخدمات للمناطق المحررة".. كما قال بيان عقب الاجتماع.

وفيما يخص ملف الانتخابات المبكرة النيابية المقبلة، أكد رئيس مجلس النواب "أهمية دور الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات العراقية، لضمان نزاهتها، وخلق ثقة لدى المواطنين باختيار ممثليهم الذين يعبرون عن تطلعاتهم، ولتحفيزهم على المشاركة الواسعة".

من جانبه، أوضح بوريل "دعم الاتحاد الأوروبي للعراق في المجالات كافة، ولا سيما في ملف إعادة النازحين، مؤكداً دعمهم للانتخابات المقبلة عبر إرسال فرق مراقبة من المفوضية والبرلمان الأوروبيين من أجل ضمان سلامة إجرائها".

دعم اوروبي للعراق في قضيتي الانتخابات واللاجئين

وتلقى العراق اليوم دعم الاتحاد الأوروبي لجهوده في إجراء الانتخابات وحل قضية اللاجئين في الخارج.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع ممثل الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل إن العراق طلب من الأمم المتحدة دعم العملية الانتخابية منوها بدعم الاتحاد الاوروبي لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر .

وأضاف، أن موضوع اللاجئين العراقيين في بلدان خارجية ومنها أوروبية، كان محورا مهما في المباحثات العراقية مع الاتحاد الأوروبي.

وشدد الوزير العراقي على أن الأمن الأوروبي مترابط مع الأمن العراقي منوها الى ان "زيارة بوريل إلى العراق هي الأولى له".

وقال "تطرقنا الى عدة ملفات الاقتصادية والسياسية والامنية بين العراق والاتحاد الاوروبي" .. لافتاً إلى أن التعاون مستمر مع الاتحاد الاوروبي في كل المجالات.

من جانبه شدد بوريل على أن العراق القوي سيكون له تاثير كبير في المنطقة، مشيراً إلى بحث "ملفات الهجرة والأمن ولدينا شركات كبيرة في عدة مجالات مع العراق".

واشار الى ان الاتحاد الاوروبي سيقوم بنشر مراقبين ليوم الاقتراع.. منوها الى انه قدم ايضا أكثر من مليار دولار لدعم العراق خلال السنوات الماضية .

ونوه الممثل الاعلى للاوروبي ان مباحثاته مع الوزير العراقي اثمرت عن تفاهمات حول العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية بين العراق والاتحاد الأوروبي وفي ملف الهجرة واللاجئين في الخارج.