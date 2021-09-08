ضبط اربع مضافات لخزن السلاح في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، العثور على اربع مضافات داعشية لخزن السلاح في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقال الحشد في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن "مفارز مديرية مكافحة المتفجرات التابعة للحشد بالتعاون مع اللواء 12 تمكنت من العثور على اربع مضافات لخزن السلاح والعتاد تحت الارض تابعة لتنظيم داعش كان يستخدمها في تنفيذ عملياته الارهابية"، مبيناً أن "العثور على المضافات تم خلال حملة تفتيش في منطقة البحيرات والغزيلية بالطارمية".



وأشار البيان إلى "ضبط كدس للسلاح مخبأ تحت الأرض خلال عمليات تفتيش وتمشيط قرى وأرياف قضاء الطارمية".

