القضاء يصادق على الأحكام الصادرة بحق مديري التقاعد و 'كي كارد'

وقال مصدر قضائي في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس القضاء الأعلى، صادق اليوم، على الأحكام الصادرة بحق مدير هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل حسين، و مدير شركة "كي كارد" بهاء عبد الحسين".

وأضاف المصدر، "نشد على يد مجلس القضاء الأعلى، ولجنة مكافحة الفساد، لما لهما من دور مهم وفعال في محاربة الفاسدين، وقطع الطريق أمامهم".



وكانت قد قضت محكمة جنايات الفساد المركزية، بالحكم على مدير هيئة التقاعد الوطنية احمد عبد الجليل حسين، بالسجن 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار بتهمة اخذ مبالغ مالية على شكل رواتب شهرية وهدايا وعطايا ومنافع مادية اخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن على مدير شركة "كي كارد" بهاء عبد الحسين بالسجن 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.