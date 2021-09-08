انت الان تتابع خبر جستن ميرام يعتذر للشعب العراقي ويوجه رسالة للجمهور والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-08 | 13:30
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قدم لاعب المنتخب الوطني جستن ميرام، اليوم الاربعاء، اعتذاره للشعب العراقي بعد الخسارة أمام إيران في تصفيات كاس العالم.
وقال ميرام في تغريدة على منصة تويتر تابعتها الخليج 365، "آسف لشعب العراق. نحن نخذلكم ويجب أن نكون أفضل من البداية إلى النهاية".
واضاف، "8 ألعاب أخرى. كل شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم بأيد مطوية علم العراق".
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