كمين محكم يطيح بإرهابي في الانبار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قيادة شرطة محافظة الأنبار قسم مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي يتردد في قضاء الكرمة".

وبينت القيادة إن "عملية إلقاء القبض تمت من خلال نصب كمين محكم للإرهابي، حيث اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصوليا".

