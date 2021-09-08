اللجنة العُليا للصحة والسلامة تحدد آليات الدوام للدراسات الأولية والعليا في الجامعات

بغداد - ياسين صفوان - حددت اللجنة العُليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الأربعاء، آليات الدوام للدراسات الأولية والعليا في الجامعات الحكومية والأهلية.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "اللجنـة العُليا للصـحة والسـلامة الوطنيـة (مكافحـة جائحـة فـايروس كورونـا) وافقت علـى آليات الـدوام للدراسـات الأوليـة والعليـا فـي الجامعات الحكوميـة والأهليـة للسنة الدراسية ۲۰٢١ /۲۰۲۲، علـى وفـق توجيـه رئيس مجلـس الـوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، المتضمن (عدم السماح بدوام الطلاب والعاملين والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكوميـة والأهليـة وعـدهم غائبين مـا لـم يجلبـوا (بطاقـة) التلقيح أو فحـص (PCR) سـالب أسـبوعيا لغيـر المشمولين باللقاح أو المصابين خـلال الاشهر الثلاثـة السابقة (معززة بالتقارير الطبيـة من اللجان المختصـة) والإجراءات التـي أوصـت بهـا وزارة الصحة".

ونصت آليات الدوام فيما يخص الدراسات الأولية على

1. الدروس الأساس والجانب العملي؛

ا. كليات المجموعة الطبية والصحية والطب البيطري (المراحـل المنتهيـة) الـدوام حضوريا بالكامل.

ب، كليات المجموعـة الطبية والصحية والطـب البيطري (المراحـل غير المنتهيـة) الـدوام حضوريا بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع.

ج. الكليـات ذات التخصصات الهندسية والعلمية وللمراحـل كافـة الـدوام حضـوريا بواقـع يومين أو ثلاثة أيـام فـي الاسبوع وفقا لحاجـة التخصص (يحـدد مـن قبل مجـالس الكليات والأقسام والفروع العلمية).

د. الكليات ذات التخصصات الإنسـانية وللمراحـل كافـة، يكون الدوام حضـوريا بواقـع يـومين أسبوعيا على أن تحدد المواد الأساس الحضورية من مجالس الكليات والأقسام .

ه‍. يكون أداء الامتحانات الفصلية والنهائية للدروس الأساس والعملية حضوريا.

واضاف البيان، إلى أنه "وتقرر أن يكون التعليم في الدروس غير الأساس إلكترونيًا للتخصصات والمراحل الدراسية كافة".

وتابع، أن "اللجنة العليا منحت مجالس الجامعات صلاحية زيادة يوم واحـد لـدوام الطلبـة حضـوريا فـي حـال الحاجـة، وفقا لما تراه ملائما لإكمال متطلبات العملية التعليمية، فضلا عن أن يكون لمجـالس الجامعـات صـلاحية الـدوام حضـوريا يـوم السبت بمـا يـؤمن انسيابية توزيـع الجداول ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من خريجي الدراسة الإعدادية المقبولين في الكليـات والمعاهد" .

واردف، أن "الدوام والامتحانات كافة سيكونان بالنسبة إلى الدراسات العليا حضوريا".