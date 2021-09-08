مفوضية الانتخابات تقوم باتلاف البطاقات القصيرة الامد

بغداد - ياسين صفوان - اقدمت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الاربعاء، على اتلاف البطاقات القصيرة الامد بحضور فريق الامم المتحدة.

وقال مصدر من المفوضية للسومرية نيوز، ان "مفوضية الانتخابات قامت باتلاف البطاقات القصيرة الامد للذين حدثوا بياناتهم والذين لم يراجع احد لاستلامها منذ ٢٠١٣بحضور فريق الامم المتحدة".

يذكر ان مفوضية الانتخابات أعلنت في 17 آيار الماضي، عن توزيع ما يقرب الـ5 ملايين بطاقة قصيرة الأمد على الناخبين.