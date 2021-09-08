حريق يودي بحياة أكثر من 40 سجينا في إندونيسيا

وقالت متحدثة باسم الحكومة وتقارير إعلامية إن حريقا اندلع في مبنى بالسجن في مقاطعة بانتين الإندونيسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وفتحت السلطات الإندونيسية تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.

