انت الان تتابع خبر حريق يودي بحياة أكثر من 40 سجينا في إندونيسيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - لقي 41 شخصا مصرعهم جراء حريق اندلع في سجن بإقليم بانتن بإندونيسيا، وفق ما أعلنت عنه إدارة السجون الإندونيسية.
وقالت متحدثة باسم الحكومة وتقارير إعلامية إن حريقا اندلع في مبنى بالسجن في مقاطعة بانتين الإندونيسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.
وفتحت السلطات الإندونيسية تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.
وفتحت السلطات الإندونيسية تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.