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حريق يودي بحياة أكثر من 40 سجينا في إندونيسيا

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بغداد - ياسين صفوان - لقي 41 شخصا مصرعهم جراء حريق اندلع في سجن بإقليم بانتن بإندونيسيا، وفق ما أعلنت عنه إدارة السجون الإندونيسية.
وقالت متحدثة باسم الحكومة وتقارير إعلامية إن حريقا اندلع في مبنى بالسجن في مقاطعة بانتين الإندونيسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.

وفتحت السلطات الإندونيسية تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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