وزيرة الهجرة: سنعلن قريبا خلو الانبار من مخيمات النازحين

وقالت جابرو في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تمت إعادة وجبة جديدة من اخر مخيم للنازحين في محافظة الانبار بنحو (80) اسرة وبواقع (400) نازح الى مناطقهم الاصلية (الفلوجة، عامرية الفلوجة، الكرمة، الرمادي، الخالدية، القائم، هيت، حديثة والصقلاوية) التابعة الى محافظة الانبار ".وأضافت، أن "عودة النازحين جاءت بعد حل مشاكلهم ودعمهم بالمشاريع والبرامج الخدمية في مناطق العودة بالتعاون مع الحكومة المحلية بمحافظة الانبار ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) ، فضلا عن اتمام التدقيق الامني لهم بالتنسيق مع الجهات الامنية و تم ايصالهم الى مناطق سكناهم الاصلية بالتعاون مع وزارة النقل".

واشار جابرو الى، أن "الأيام المقبلة ستشهد عودة وجبات جديدة من الاسر النازحة من مخيم عامرية الفلوجة إلى مناطق سكناها الأصلية تمهيداً لاغلاقه وانهاء ملف النزوح في الأنبار، مؤكدة سعي الوزارة لإنهاء ملف النزوح بأسرع وقت ممكن بعد عودة جميع الاسر النازحة إلى مناطقها المحررة طوعياً مع حل كافة الاشكالات التي من شأنها أن تعرقل عودة النازحين إلى مناطقهم".