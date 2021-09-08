المنافذ الحدودية تحبط محاولة هدر بالمال العام بقيمة 18 مليون دينار

وذكرت الهئية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "ملاكات الهيئة في منفذ مندلي الحدودي تمكنت من ضبط عجلة خارج الحرم الكمركي معدة للتهريب".

واضاف أنه "وبعد إجراء المطابقة والتدقيق في نقطة البحث والتحري مع المادة المحملة على العجلة تبين وجود تغيير في وصف المادة المحملة البالغ وزنها (١٢) طن من مادة رول نايلون سادة للتغليف الى النايلون الزراعي المشمولة بحماية المنتج المحلي بنسبة (100٪) ماسبب هدر بالمال العالم بقيمة تبلغ 18 مليون دينار عراقي".



واشار الى، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الموضوع إلى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".