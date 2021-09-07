أدفوكات بعد مباراة اليوم: أشعر بخيبة أمل

وشدد أدفوكات في تصريحات صحافية، بالقول "أشعر بخيبة أمل بعد الخسارة أمام إيران مثلما يشعر الشعب العراقي بخيبة أمل"، موضحاً "علينا أن نكون أكثر عقلانيةً ونفكر بما هو قادم بالنسبة لنا في مباريات التصفيات".وأضاف "من واجبنا أن نضع اللاعب المناسب في التشكيلة وبما نراه صحيحاً، لعبنا مباراتين في أسبوع واحد"، مشدداً بالقول "لدينا ثماني مباريات مقبلة ويجب علينا تقديم الأفضل وجمع النقاط في المجموعة الأولى".

وتابع "لعبنا بالأسلوب نفسه أمام كوريا الجنوبية بوجود أربعة مدافعين، وقدمنا مباراة جيدة من الناحية الدفاعية، ولكن اليوم ظهرت بعض الفراغات في خط الدفاع وتمكنوا من التسجيل"، مؤكداً "حاولنا العودة للمباراة بعد إجراء التبديلات في الجانب الهجومي، ولكننا لم نحصل على الهدف الذي نسعى إليه".