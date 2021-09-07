هولندا تمزق شباك تركيا بسداسية في تصفيات كأس العالم

وهذه أول مرة يسجل فيها ديباي ثلاثة أهداف في مباراة دولية واحدة، لتحقق هولندا انتصارها الثاني في أربعة أيام وتصل إلى 13 نقطة من ست مباريات وتتصدر المجموعة على حساب تركيا.

وسجل دافي كلاسن الهدف الأول قبل مرور أول دقيقة لهولندا، التي خسرت 4-2 أمام تركيا في إسطنبول في مارس آذار الماضي في بداية التصفيات، قبل أن يضيف ديباي ثلاثية منها ركلة جزاء.



وأحرز جوس تيل الهدف الخامس قبل عشر دقائق من النهاية، واختتم دونيل مالن السداسية في الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل جنكيز أوندر هدف تركيا الوحيد.