الولايات المتحدة تحذر من السفر لدول عدة

ووجهت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحذيرا من السفر إلى سريلانكا وجامايكا وبروناي بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في هذه البلدان.

وخففت تصنيفاتها للإمارات وهولندا ومالطا وغينيا بيساو من المستوى الرابع "مرتفع جدا" إلى المستوى الثالث "مرتفع فقط".



وزادت مستوى التحذير بالنسبة لأستراليا من الأول "منخفض" إلى المستوى الثاني "معتدل".