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الولايات المتحدة تحذر من السفر لدول عدة

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بغداد - ياسين صفوان - حذرت الولايات المتحدة من السفر إلى عدد من الدول بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس فيها، فيما خفضت مستوى التحذير من السفر إلى الإمارات إلى المستوى الثالث.
ووجهت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحذيرا من السفر إلى سريلانكا وجامايكا وبروناي بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في هذه البلدان.

وخففت تصنيفاتها للإمارات وهولندا ومالطا وغينيا بيساو من المستوى الرابع "مرتفع جدا" إلى المستوى الثالث "مرتفع فقط".


وزادت مستوى التحذير بالنسبة لأستراليا من الأول "منخفض" إلى المستوى الثاني "معتدل".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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