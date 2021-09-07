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الحشد يعلن اعتقال عنصرين بارزين من 'داعش' في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، عن اعتقال عنصرين بارزين من "داعش" في بغداد.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة من مديرية الامن والانضباط في هيئة الحشد استطاعت وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة في منطقة نهر صافي الواقعة شمال بغداد قاطع الفرقة السادسة/ لواء22 في الجيش العراقي من القاء القبض على عنصر ارهابي بعد استحصال مذكرة قبض من القاضي المختص"، مشيراً الى أن "الإرهابي ينتمي لفلول "داعش" الإرهابي قبل التحرير ويعمل ضمن كتيبة الهندسة العسكرية في ما يسمى ولاية شمال بغداد وحاليا يعمل ضمن مفرزة متخصصة في تجهيز وتفجير العبوات الناسفة ضمن ما يسمى ولاية العراق/ قاطع شمال بغداد".

 

وأضاف البيان أن "القوة استطاعت من القاء القبض على إرهابي آخر في مفرزة ارهابية في ما يسمى ولاية العراق قاطع جنوب بغداد وذلك بعد استحصال الموفقات الرسمية من القاضي المختص وبالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية الفرقة الاولى/ اللواء الرابع واستخباراتهم، حيث كان الارهابي يعمل كعنصر اسناد وناقل في قاطع المدائن جنوبي بغداد".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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