انت الان تتابع خبر العراق يخسر أمام إيران في تصفيات المونديال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-09-07 | 21:49
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خسر المنتخب العراقي بكرة القدم، الثلاثاء، أمام نظيره الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة في التصفيات النهائية لمونديال قطر.
وسجل ثلاثية إيران في المباراة التي اقيمت في الدوحة، علي رضا في الدقيقة الثانية ومهدي طارمي في الدقيقة 69 وعلي جولزاده في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.
وتصدرت إيران المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما استقر المنتخب العراقي في المركز الأخير بنقطة واحدة.
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