العراق يخسر أمام إيران في تصفيات المونديال

وسجل ثلاثية إيران في المباراة التي اقيمت في الدوحة، علي رضا في الدقيقة الثانية ومهدي طارمي في الدقيقة 69 وعلي جولزاده في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وتصدرت إيران المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما استقر المنتخب العراقي في المركز الأخير بنقطة واحدة.