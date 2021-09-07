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العراق يخسر أمام إيران في تصفيات المونديال

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-09-07 | 21:49

العراق يخسر أمام إيران في تصفيات المونديال

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خسر المنتخب العراقي بكرة القدم، الثلاثاء، أمام نظيره الإيراني بثلاثة أهداف نظيفة في التصفيات النهائية لمونديال قطر.
وسجل ثلاثية إيران في المباراة التي اقيمت في الدوحة، علي رضا في الدقيقة الثانية ومهدي طارمي في الدقيقة 69 وعلي جولزاده في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وتصدرت إيران المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما استقر المنتخب العراقي في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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