انت الان تتابع خبر الكاظمي يفتتح نصبا لشهداء جهاز مكافحة الارهاب ويؤكد: تضحياتهم لن تذهب هدرا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وفيما يلي أبرز ما تحدث به الكاظمي وفق ما اورده مكتب الاعلامي:

نفتتح هذا العمل الفني العراقي الخالص (نصب الشهداء)، استذكاراً وتخليداً ووفاءً لذكرى شهداء جهاز مكافحة الإرهاب الأبطال وعرفاناً لملاحمهم.



نسجل اعتزازنا كعراقيين بكل اسم من أسماء الشهداء الأبطال، الذين لولا تضحياتهم ما كنّا لنقف هذه الوقفة هنا.

شهداؤنا هم فخر العراق، ومن هذا المكان، ومن أمام أسمائهم المخطوطة نعدهم بأن تضحياتهم لن تذهب هدراً، وأن عوائلهم وأطفالهم في ذمتنا.

نزهو بفخر واعتزاز أن لدينا كعراقيين هذا النوع من الرجال الذين استرخصوا أرواحهم في حب الوطن، على الرغم من الألم الذي يعتصرنا ونحن نقرأ أسماء هؤلاء الأبطال من شهداء قواتنا الأمنية.



قبل ساعات تمكن زملاؤكم الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب من قتل مفرزة إرهابية كاملة في كركوك حاولت التعرض على قطعاتكم.

لن نغمض أعيننا، ولن ننام قريري الأعين حتى القضاء على آخر إرهابي في العراق.

مع كلمات سورة الفاتحة المباركة ترحماً على هذه الأرواح الطاهرة، نقول للعراقيين: اطمئنوا، فإن لكم من بين أبنائكم جنوداً أوفياء أرواحهم ترخص دونكم، وفي سبيل العراق.