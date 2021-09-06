تحالف الصدر يطرد 3 برلمانيين ويكشف السبب

وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع، رئيس تحالف سائرون، نبيل الطرفي، وردت إلى الخليج 365، أنه "تم إصدار عقوبة الطرد بحق النواب (برهان المعموري، علي اللامي، وايناس المكصوصي)؛ لعدم التزامهم بالنظام الداخلي للتحالف، وخروجهم عن الضوابط العامة للعمل السياسي داخل التحالف".وأضاف، "لذلك نعلن أنهم خارج التحالف ولا يمثلونه على الإطلاق".

أدناه الوثيقة:

