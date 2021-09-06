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انت الان تتابع خبر تحالف الصدر يطرد 3 برلمانيين ويكشف السبب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن تحالف سائرون، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، عن إصدار عقوبة الطرد بحث ثلاثة برلمانيين، لعد التزامهم بالنظام الداخلي للتحالف.
وجاء في وثيقة مذيلة بتوقيع، رئيس تحالف سائرون، نبيل الطرفي، وردت إلى الخليج 365، أنه "تم إصدار عقوبة الطرد بحق النواب (برهان المعموري، علي اللامي، وايناس المكصوصي)؛ لعدم التزامهم بالنظام الداخلي للتحالف، وخروجهم عن الضوابط العامة للعمل السياسي داخل التحالف".
وأضاف، "لذلك نعلن أنهم خارج التحالف ولا يمثلونه على الإطلاق".
أدناه الوثيقة:
وأضاف، "لذلك نعلن أنهم خارج التحالف ولا يمثلونه على الإطلاق".
أدناه الوثيقة: