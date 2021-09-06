الاعرجي وبلاسخارات يبحثان ملف مخيم الهول واحتياجات النازحين

وقال مكتب الاعرجي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، حيث جرى استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، إلى جانب بحث ملف مخيم الهول، فضلا عن مناقشة موضوع الأمن الأنتخابي".وشهد اللقاء أيضا، "بحث التعاون المشترك بين العراق والأمم المتحدة، والدعم المقدم في المجالات الإنسانية، خصوصا ما يتعلق بتوفير مستلزمات عيش واحتياجات النازحين".

وختم اللقاء، وفق البيان، بتأكيد الجانبين على "أهمية توفير جميع السبل المتاحة لإنجاح الانتخابات المقبلة، كاستحقاق وطني ينتظره العراقيون".

