على طريقة أفلام الأكشن.. عملية هروب الاسرى الفلسطينيين من سجن اسرائيلي (فيديو)

ووفقا للقائمة التي نشرها "نادي السير"، فإن الأسرى الفارين هم:

• الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة/جنين، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة.

• الأسير محمد قاسم عارضه (39 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة.



• الأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.

• الأسير أيهم نايف كممجي ( 35 عاما) من كفردان، معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة.

• الأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، معتقل منذ عام 2019 .

• الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، معتقل منذ عام 2019.