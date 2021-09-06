العراق يُحدد 30 ألف إيراني و10 آلاف خليجي لأربعينية الحسين

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





"الخليج 365" من لندن: أعلنت السلطات العراقية عن تحديد عدد المشاركين من الخارج بأربعينية الإمام الحسين بثلاثين ألف إيراني و10 آلاف زائر من الخليج، في وقتٍ تجاوز عدد الوفيات في البلاد حاجز الـ 21 الف بمائة حالة.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم اجتماعاً للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حيث جرت مناقشة خطورة الوضع الوبائي الحالي في عموم البلاد، والزيادة في أعداد الإصابات خلال المدة الماضية، وبحث أهم الاستعدادات لمراسيم أربعينية الإمام الحسين في كربلاء التي تصادف في 28 من الشهر الحالي.

وثمن الكاظمي الجهود الكبيرة التي تبذلها الملاكات الصحية والطبية في المستشفيات كافة، وتصديهم للجائحة وتقديم الخدمات إلى المصابين.

كما جرت مناقشة التوصيات المرفوعة من قبل وزارة الصحة وعدد من الوزارات المختصة، والتي تتعلق بجملة إجراءات لاحتواء الجائحة والحد من خطورتها وانتشارها اذ قررت الموافقة على دخول 30 الف زائر من ايران و10 الاف زائر من دول الخليج العربي وبقية الدول الأخرى لأداء مناسك الزيارة الأربعينية وعبر المطارات العراقية الدولية حصراً على أن يجلب الزائر شهادة فحص (PCR) سالب أجرى خلال (72) ساعة قبل دخولهم العراق.

يشار الى ان تحديد عدد الزائرين القادمين من الخارج يأتي بسبب تفشي جائحة كورونا في المنطقة حيث كانت مدينة كربلاء العراقية الجنوبية تشهد في كل عام مراسيم الاربعينية بمشاركة حوالي 6 ملايين زائر معظمهم من ايران التي تسجيل حاليا اعلى عدد من الاصابات والوفيات بالجائحة في عموم منطقة الشرق الاوسط.

إلغاء تأشيرة الدخول المباشرة

ومن جهتها اعلنت سلطة الطيران المدني العراقية عن قرار إلغاء تأشيرة الدخول "الفيزا" المباشرة للزوار والوافدين الأجانب خلال مراسيم زيارة أربعينية الأمام الحسين .

وقال المتحدث باسم جهاد الديوان لوكالة الفرات نيوز ان "قرار إلغاء تأشيرة الدخول المباشرة من المطارات العراقية ليس من صلاحياتنا وهي إجراءات اتخذتها وزارة الداخلية وأبلغت بها مديرية شؤون الجوازات وتعمل وفقا للتعليمات .

وقال "نعتمد فحص PCR قبل 72ساعة من دخول الوافدين والزائرين الى البلاد ولا يتم فرض بطاقة التلقيح عليهم .

كما شددت ادارة العلاقات العامة لمدينة مطار الخميني الدولي في طهران على الزوار الايرانيين القاصدين المشاركة بذكرى ألاربعينية عدم حجز تذاكر السفر للعراق قبل التأكد من استصدار تأشيرات الدخول.

وأوضحت أن الحكومة العراقية قررت تعليق منح تأشيرات الدخول في مطاراتها على ضوء اقتراب ذكرى أربعينية الامام الحسين وزيادة الطلب على التأشيرات وذلك بهدف تنظيم هذه العملية.

وأشارت الى أنه بناء على القرار فانه لن يتم منح التأشيرات بأي من مطارات العراق وعلى المسافرين القاصدين مطاري النجف الاشرف وبغداد التأكد من إصدار سمات الدخول أولاً .

متابعة التلقيح

وشددت اللجنة العليا على متابعة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات غير الحكومية بالمحافظات كافة الموقف التلقيحي لمنتسبيها، وعدم التهاون بهذا الخصوص؛ لأهمية اللقاحات في حمايتهم، وحماية المراجعين مع متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية في دوائرهم، وإلزام المراجعين بإبراز بطاقة التلقيح أو فحص (PCR) سالب لمرض (كوفيد – 19) أجرى خلال (72) ساعة قبل مراجعة الوزارة أو الدائرة المعنية.

كما قررت اللجنة التريث في جلب لقاح (سبوتنك 7) لوجود كميات كافية من لقاحات (كوفيد – 19) لهذه السنة ولعدم إقرار اللقاح آنفاً في منظمة الصحة العالمية.

واليوم اعلنت وزارة الصحة العراقية عن انخفاض في عدد المصابين بفيروس كورونا حيث بلغ عدد المصابين خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 4 الاف و897 اصابة وبذلك بلغ عدد المصابين الكلي منذ ظهور الجائحة في البلاد في 24 شباط فبراير عام 2020 مليون و917 الف و192 اصابة فيما تم تسجيل 58 حالة وفاة ليترفع العدد الكلي للوفيات الى 21 الف و100 حالة وفاة.

