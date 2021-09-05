مصدر: الاسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء بينهم الأعرجي حديث سابق لأوانه

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر مطلع، الأحد، بأن الاسماء المطروحة لمنصب رئيس الوزراء المقبل بينهم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي حديث سابق لأوانه.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك حديثاً متداولاً عن طرح اسماء لمنصب رئيس الوزراء المقبل وهم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي والمرشحين السابقين للمنصب عدنان الزرفي ومحمد شياع السوداني".

واعتبر المصدر أن "هذه الترشيحات هي حديث سابق لأوانه".