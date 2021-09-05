رئاسة البرلمان تعلن عن صيغة لإدارة مفوضية حقوق الإنسان مالياً وادارياً

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم دانييل بيل مديرة مكتب بعثة الأمم المتحدة لحقوق الانسان بالعراق, حيث جرى تسليط الضوء على الملفات الخاصة بحقوق الإنسان في العراق ، وتشريع القوانين ذات العلاقة , وضرورة التنسيق ما بين البعثة الدولية ومفوضية حقوق الانسان العراقية وايضا لجنة حقوق الانسان النيابية , من حيث تقديم الدعم الكامل والتنسيق الفاعل مع مفوضية حقوق الانسان بما يضمن مهامها بكل حيادية واستقلالية ونزاهة وبعيداً عن تدخل الاحزاب".وفيما يخص عمل مفوضية حقوق الانسان ومشكلة تأخر صرف رواتب الموظفين فيهــا, بين الكعبي ان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي توصل إلى صيغة لإدارة المفوضية ( مالياً وادارياً ) عبر تكليف شخص بهذه المهمة لتسيير شؤونها في هذا الجانب فقط لحين تشكيل مجلس المفوضين الجديد, على ان لا يمنح صلاحية التدخل بالشؤون الفنية والتخصصية لعمل المفوضية".

واكد الكعبي، على "بقاء عمل أقسام المفوضية وفق قانونها المشرع رقم ( 53 ) لسنة 2008, بالرصد وكتابة التقارير حول واقع حقوق الإنسان في العراق , مشيداً بدور الموظفين العاملين فيهــا , داعياً إياهم لبذل مزيد من الجهود لخدمة هذا الملف الانساني المهم".

